Beim Besuch des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan am Samstag (29.09.2018) in Köln gilt nach Angaben der Polizei die höchste Sicherheitsstufe. Mit Erdogan halte sich "einer der höchstgefährdeten Menschen" in Köln auf, teilte die Polizei am Donnerstag (27.06.2018) auf einer Pressekonferenz mit.