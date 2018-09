Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan ist seit Donnerstag auf Staatsbesuch in Deutschland. Am Samstag (29.09.2018) will er die große Ditib -Moschee in Köln eröffnen und eine Rede halten. Hier die wichtigsten Informationen dazu, womit an dem Tag in Köln zu rechnen ist.