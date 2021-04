In der Eifel hat wieder die Erde gebebt

Alleine auf der Internetseite von "volcanodiscovery" gaben rund 30 Personen an, dass die Erde bei ihnen spürbar gebebt habe. Zum Beispiel in Stolberg, in Walheim oder in Breinig. Ein Bürger in Roetgen schreibt, es habe sich angefühlt, als ob ein schwerer Lastwagen vorbeigefahren sei.

Dass bei uns die Erde wackelt, ist nicht ungewöhnlich. Das heutige Beben war nach den Aufzeichnungen der Erdbebenstation Bensberg bereits das 162. in diesem Jahr.



Auch in Eschweiler und Heerlen gab es in den vergangenen 24 Stunden mehrere Mikrobeben. Alles in allem aber kein Grund zur Sorge, sagen die Forscher.

Stand: 08.04.2021, 14:08