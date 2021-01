Experten warnen: Rheinland auf starkes Erdbeben nicht vorbereitet

Schweres Beben - Folge wären tausende Tote und Verletzte

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe mit Sitz in Bonn hat in einer Studie untersucht, welche Folgen ein Beben mit der Stärke 6,5 im Großraum Köln hätte. "Zum einen hätten wir mit tausenden Toten, auf jeden Fall mit vielen tausend Schwerverletzten zu tun ", sagt Wolfram Geier vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz. " Wir hätten einen Zusammenbruch von Infrastrukturleistungen, hier steht die Stromversorgung an allererster Stelle. Auch die Trinkwasserversorgung würde zusammenbrechen, das Telekommunikationswesen ebenso. Aufgrund der Zerstörung von Verkehrswegen hätten wir massive Probleme im Bereich des Transports, der Transportlogistik."

Die medizinische Behandlung von Verletzten, die Bergung von Verschütteten und die Versorgung der Bevölkerung mit Wasser und Nahrung würde durch die Schäden an Straßen, Brücken und Gebäuden erheblich eingeschränkt.

Bundesamt: Rheinland muss sich besser vorbereiten

1992 hatte ein Erdbeben im Rheinland schwere Schäden angerichtet.

Das Bundesamt kommt in seiner Untersuchung zu dem Schluss, dass Erdbebenregionen wie das Rheinland sich besser auf schwere Beben vorbereiten müssen. Vor allem müsse mehr getan werden, um die Stromversorgung, Brücken und Gebäude besser zu schützen. Und die Menschen müssen trainieren, wie sie sich im Fall eines Erdbebens verhalten sollen.

Heftige Erdbeben in NRW durchaus möglich

Beben mit der Stärke 6,5 auf der Richterskala - wie es das Bundesamt für Bevölkerungsschutz angenommen hat - halten Wissenschaftler im Rheinland durchaus für möglich. "Westlich von Köln ist die Erde ständig in Bewegung ", sagt die Geologin und Leiterin der Erdbebenwarte der Universität Köln Brigitte Knapmeyer-Endrun. "Wir haben sehr viele kleine Beben, die von der Bevölkerung gar nicht wahrgenommen werden."

Stets wachsam: Brigitte Knapmeyer-Endrun, Leiterin Erdbebenwarte der Uni Köln

Wenn es eine sehr starke Bewegung in der Erde gibt, dann bliebe kaum Zeit, sich in Sicherheit zu bringen, so die Wissenschaftlerin. "Es ist gerade bei der niederrheinischen Bucht nicht möglich, dass man da eine Frühwarnung macht, so wie das etwa in Japan gemacht wird, wo die Beben etwas weiter weg sind von den bevölkerungsreichen Gegenden."

Bei Konstruktion von Gebäuden und Brücken auf Erdbebensicherheit achten

Die Gefahren seien im Rheinland besonders groß, weil große Städte unmittelbar neben dem Gebiet liegen, in denen sich Erdplatten verschieben und so Erdbeben ausgelöst werden. Deshalb müsse bereits bei der Konstruktion von Gebäuden, Kraftwerken, Brücken oder Stromleitungen darauf geachtet werden, dass sie bei starken Erdbeben nicht sofort zerstört werden, sagt Wolfram Geier vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe.