Deutsche Entwicklerpreis wird in Köln vergeben

In der Flora in Köln wird am Mittwochabend (11.12.2019) der Deutsche Entwicklerpreis vergeben. Es ist einer der wichtigsten Preise für Entwickler von Computer- und Videospielen. Auch das Land NRW und die Stadt fördern den Preis.

Köln ist einer der wichtigsten Standorte der Branche in Deutschland. In der Stadt gibt es deutschlandweit eine einzigartige Bandbreite rund um das Thema Computerspiele. Jedes Jahr findet in Köln die gamescom statt, die weltweit wichtigste Messe für Computer- und Videospiele. Außerdem bildet die technische Hochschule in direkter Nachbarschaft jährlich 35 neue Spieleentwickler aus.

Köln hat Gaming-Potenzial erkannt

Die Stadt Köln siedelt in Deutz Start-ups an, die sich auf Computerspiele spezialisieren. Einer der wichtigsten Anbieter von e Sport, also professionell ausgetragenem elektronischen Sport, sitzt im rechtsrheinischen Mülheim und organisiert jedes Jahr ein Turnier in der Arena in Deutz, das sich weltweit mehrere Millionen Menschen im Internet ansehen. Außerdem hat das Unternehmen Electronic Arts (EA), einer der globalen wichtigsten Spielentwickler, seine Deutschlandzentrale im Rheinauhafen.

Stand: 11.12.2019, 13:09