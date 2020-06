Wuppertal kippt Forensik auf der "Kleinen Höhe"

Der Wuppertaler Stadtrat hat am Montagabend (22.06.2020) den geplanten Standort " Kleine Höhe " für eine forensische Klinik in der Stadt abgelehnt. In geheimer Abstimmung kippte der Rat damit den Bebauungsplan für eine geplante Maßregelvollzugsklinik an der Grenze zur Nachbarstadt Velbert.

CDU wechselte die Seiten

Die Entscheidung ist ein Erfolg für die Bürgerinitiative " Kleine Höhe ", die seit 40 Jahren gegen eine Bebauung des Grünzugs kämpft. In der Debatte hatten die Ratsfraktionen von SPD und FDP vor allem die CDU kritisiert. Die hatte erst im Mai überraschend entschieden, den lange geplanten Forensikbau auf der " Kleinen Höhe " nun doch abzulehnen.

Video starten, abbrechen mit Escape Neue Forensik: Wuppertaler CDU schwenkt um. Lokalzeit Bergisches Land. . 03:14 Min. . Verfügbar bis 06.05.2021. WDR. Von Timo Spicker.

Laumann: Forensik wird trotzdem gebaut

Gelände der zukünftigen Forensik in Ronsdorf

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hat bereits angekündigt, dass die Klinik mit 150 Plätzen nun auf einem anderen Grundstück in Wuppertal-Ronsdorf gebaut werden solle, das dem Land bereits gehört. Das Planungsrecht ermöglicht dem Land, solche Vorhaben auch ohne die Kommune durchzusetzen.

An dem neuen Standort rege sich bereits Widerstand, berichteten Stadträte in der Sitzung.

150 neue Plätze für Straftäter

Das Land plant an insgesamt fünf Standorten in NRW den Bau neuer geschlossener Anstalten für psychisch- und suchtkranke Straftäter. In Nordrhein-Westfalen und auch im Landgerichtsbezirk Wuppertal fehlen Plätze für die Therapie der von Gerichten in die streng gesicherten Kliniken eingewiesenen Straftäter.

Derzeit gibt es in NRW 14 spezialisierte Kliniken für rund 3.000 von Gerichten eingewiesene Menschen.