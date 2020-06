In der so genannten "Windloch-Höhle" im oberbergischen Engelskirchen haben Höhlenforscher Kristallformationen entdeckt, die in Europa sonst in dieser Größe und Vielfalt nicht zu finden sind. Die „Eisenblüten“ bestehen aus einem Gespinst von feinen Kristallfäden. Sie sind über Jahrtausende an Decken und Wänden der Höhle im Engelskirchener Mühlenberg entstanden.

Die Entdeckung sorgt europaweit für Aufsehen unter Wissenschaftlern. Das Windloch ist ein System aus unterirdischen Gängen, das erst 2018 von Forschern des „Arbeitskreises Kluterthöhle“ aus Ennepetal entdeckt wurde.

Noch nie ein Mensch zuvor

Als Höhlenforscher Stefan Voigt sich mit seinem Team vom Arbeitskreis Kluterthöhle zum ersten Mal durch einen engen Felsspalt in die Windloch-Höhle abgeseilt hatte, ahnte er nicht, welche Überraschungen sich dort verbergen. „ Die Höhle war vollkommen unberührt “, berichtet Voigt. „ Vor uns war offenbar noch nie ein Mensch in den Gängen und Sälen “.

Für die Forscher ein seltenes Glück. So fanden sie schon auf den ersten Metern unberührte Kristalle und Tropfstein-Formationen. „ In den meisten bekannten Höhlen haben Menschen Kristalle und Tropfsteine einfach abgeschlagen und mitgenommen, als Andenken oder um sie zu verkaufen “, berichtet Voigt. In der Windloch-Höhle ist das anders. Das ist ein großes Glück für Forscher.

Sie fanden mehr als 20 Zentimeter lange Gipsnadeln, Gipswatte, Gipskristalle, Bergkristalle und zahllose zum Teil seltenen Tropfsteinformen.

Außergewöhnliche Kristallformen