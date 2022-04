IHK-Studie: vorzeitiger Kohleausstieg unrealistisch

Geht es nach der regierenden Ampelkoalition, soll so schnell wie möglich Schluss sein mit der Stromerzeugung aus Braunkohle – am liebsten schon 2030. Das Rheinische Revier gilt als einer der Vorreiter beim Kohleausstieg. Die IHKs aus dem Rheinland hatten deshalb eine Studie in Auftrag gegeben, um herauszufinden, wie realistisch das sei. Ergebnis: Ein Kohleausstieg vor 2038 könnte Probleme bei der Energieversorgung bringen. Durch den Krieg in der Ukraine müsse die Industrie dringend auf mögliche Engpässe bei der Gaslieferung aus Russland reagieren können.

„Wenn die Kohle raus ist, dann gibt es eine Stromlücke. Die Versorgungssicherheit ist dann nicht gewährleistet. Die Idee war ja eigentlich, Gas als Brückentechnologie einzusetzen“ , sagt Uwe Vetterlein, Hauptgeschäftsführer der IHK Köln.