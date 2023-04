In den Großraumbüros im Bonner Stadthaus ist es knapp 21 Grad warm - dank der Sonne. Denn die Heizung ist seit vergangenem Herbst auf 19 Grad eingestellt, so wie es die Energiesparverordnung vorschreibt. Bis zum 15. April verbietet sie Kommunen auch das Anstrahlen von Baudenkmälern. Warmwasser soll dort, wo es nur dem Händewaschen dient, abgeschaltet werden. Erlassen hatte der Bund diese Verordnung aus Sorge, dass es als Folge des Ukrainekriegs zu Engpässen bei Energielieferungen kommt.

Bonner Schwimmbäder heizen weniger

Die Stadt Bonn will einige der Energiesparmaßnahmen freiwillig weiterführen. In den städtischen Schwimmbädern bleibt das Wasser deshalb ein bis zwei Grad kälter, Gebäude wie das Alte Rathaus werden nachts weiterhin nicht angestrahlt und die Heizung in städtischen Gebäuden bleibt abgesenkt, ausgenommen sind Schulen, Kitas und Unterkünfte. So soll der Strom- und Gasverbrauch um 15 Prozent sinken.

Personalrat fordert Jacken und Decken für Mitarbeiter

Mitarbeiter der Stadt Bonn beschwerten sich vor allem über kalten Arbeitsstätten. Teilweise habe die Temperatur nur 15 Grad betragen, kritisiert Personalrat Christian Dröttboom und fordert, dass die Stadt zum nächsten Winter Fleecejacken und Decken für die Mitarbeiter beschafft.

Königswinter spart bei Straßenbeleuchtung 45 Prozent Energie

Die Stadt Königswinter spart ebenfalls freiwillig weiter. Um 14 Prozent hat die Stadt ihren Gasverbrauch gesenkt, bei der Straßenbeleuchtung liegt die Einsparung bei 45 Prozent. Denn zwischen Mitternacht und 5 Uhr morgens werden die meisten Laternen ausgeschaltet. Dies soll laut Stadtsprecher Florian Striewe so bleiben, um die gestiegenen Energiekosten aufzufangen und einen Beitrag für den Klimaschutz zu leisten. Es seien zwar Beschwerden wegen der abgeschalteten Straßenlaternen eingegangen, allerdings habe die Polizei keinen Anstieg der Kriminalität festgestellt.

Lichtinstallation am Posttower bleibt abgeschaltet

Installationen wie hier zur WM 2014 bleiben erst einmal aus

Dunkel bleibt auch vorerst der Bonner Posttower. Die bekannte Lichtinstallation am höchsten Gebäude in NRW ist seit vergangenem Jahr abgeschaltet. Ein Konzernsprecher teilte auf WDR -Anfrage mit: "Ob wir davon zu besonderen Anlässen Ausnahmen machen, werden wir zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden."

Nach dem kalten Winter könnte es im Bonner Stadthaus für die Mitarbeiter bald ungemütlich warm werden. Denn die Stadt will die Klimaanlage auf 26 Grad einstellen. Auch das soll Energie einsparen. Abkühlung gibt es dann nur an den städtischen Springbrunnen, deren Pumpen werden in den nächsten Tagen wieder eingeschaltet.

Über dieses Thema haben wir am 11. APRIL 2023 im WDR Fernsehen: Lokalzeit aus Bonn, 19:30 Uhr berichtet.