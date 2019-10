Asklepios kritisiert Land NRW

Nach Angaben von Asklepios haben 52 Mitarbeiter das Deutsche Kinder-Herz-Zentrum in Sankt Augustin verlassen, darunter 13 Ärzte. Fast alle sind zur Uniklinik Bonn gewechselt, die zum 1. Oktober 2019 ihren Betrieb im neu gebauten Eltern-Kind-Zentrum aufgenommen hat. 90 Millionen Euro hat das Land NRW in den Neubau investiert. Aklepios kritisierte diesen Schritt. Damit werde die Kinderklinik in Sankt Augustin einer direkten Konkurrenz vor der eigenen Haustür ausgesetzt.