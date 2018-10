Landwirte klagen wegen zerstörter Äcker

Betroffene Landwirte beklagten sich über zerstörte Felder. "Ende Gelände" kündigte im Internet an, alle Schäden an Ackerflächen, die die Aktivisten verursacht haben, " angemessen zu entschädigen ". Die Betroffenen sollten sich per E-Mail an "Ende Gelände" wenden.

Mit den Protestaktionen fordert das Anti-Kohle-Bündnis "Ende Gelände" erneut den sofortigen Ausstieg aus der Braunkohle.