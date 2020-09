Das Aktionsbündnis Ende Gelände bereitet sich auf ein Streikwochenende im Rheinischen Revier vor. Erwartet werden erneute Proteste gegen die Braunkohleförderung. Das Bündnis will nach eigenen Angaben die Braunkohleinfrastruktur im Rheinland lahmlegen.

Klimacamps am Tagebau Garzweiler

Klima-Aktivisten fordern einen schnelleren Ausstieg aus der Braunkohle. Viele von ihnen bauen derzeit kleine Camps in der Nähe des Tagebaus auf. Die Organisatoren rechnen mit mehr als 1.000 Teilnehmern. Am Samstag ist eine große Demonstration geplant. Die Route soll am Tagebaurand vorbeiführen.

Am Wochenende veranstaltet die Initiative "Kirchen im Dorf lassen" mehrere Gottesdienste und eine Nachtwache. In den Ortschaften, die noch für Garzweiler II umgesiedelt werden sollen, wird es Ausstellungen geben. Die Polizei bereitet sich auf einen Großeinsatz vor.

Globaler Klimastreik am Freitag

Außerdem mobilisieren derzeit diverse Bündnisse für den globalen Klimastreik am 25. September, darunter auch Ende Gelände, Fridays for Future und die Anti-Kohle-Kidz.

Zum Protest am Freitag ruft auch eine eigenständige Gruppe auf, die derzeit in Aachen ein erstes Klimacamp organisiert. Seit Dienstag finden in dem Camp auf der Hollandwiese, einem Park in der Stadt, Workshops und Vorträge rund ums Klima statt.

Baggerbesetzung im August

Im Rheinischen Revier kommt es immer wieder zu Protesten. Zuletzt hatten Braunkohlegegner Ende August einen Schaufelradbagger im Tagebau Garzweiler besetzt. Die Klimaaktivistin Luisa Neubauer, die sich an einer Kundgebung beteiligte, verteidigte die Aktion, die von der Polizei beendet wurde.