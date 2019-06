Am kommenden langen Wochenende will das Aktionsbündnis "Ende Gelände" die Tagebaue im Rheinischen Revier lahmlegen. Vom 19. bis 23. Juni soll es mit Tausenden Aktivisten eine Massenblockade geben. " Unser Ziel ist es zum Tagebau oder zu den Schienen zu kommen und dort Platz zu nehmen ", heißt es in einem Aufruf.

Grünes Licht für Camp auf Festivalgelände

Um das geplante Camp der Aktivisten gibt es Ärger: Das Bündnis beantragte für die Aktionstage ein Camp für 6.000 Teilnehmer und will dazu ein Festivalgelände in Viersen nutzen. Entgegen der Bedenken der Polizei, das Gelände sei nicht geeignet, gab das Verwaltungsgericht Aachen am Samstag (15.06.2019) in einem Eilentscheid grünes Licht für den gewünschten Standort. Die Polizei kündigte dagegen Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht Münster an.