Es ist seit drei Jahren der Zankapfel in Köln. So lange dient die Wiese an der Universität in Köln an Karneval als Ausweichfläche für das Zülpicher Viertel - ein Kneipen- und Ausgehviertel. Jetzt hat die Stadt versprochen, dass die Wiese, die mitten im Landschaftsschutzgebiet liegt, in diesem Jahr im Straßenkarneval zum letzten Mal genutzt wird.

Bei einer Pressekonferenz hat der Bund für Umwelt- und Naturschutz ( BUND ) das nun ausdrücklich begrüßt. Helmut Röscheisen, der örtliche Chef des BUND, kann auch heute nicht von seinem Lieblingsthema lassen. Seit dem 11.11.2022 kämpft er dafür, dass die Uniwiese eben nicht für vor allem junge Karnevalisten und ihre Feiern herhalten muss.