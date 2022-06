Dorf hält zusammen: Schützenfest ist gerettet

Nach zwei Jahren Pandemie ist die Vorfreude auf das Schützenfest in Emmerich-Praest riesig. Doch kurz vor dem großen Tag der Schock: der Zeltbauer wird nicht kommen - und somit wird es auch kein Festzelt geben. Eine Begründung für die kurzfristige Absage haben die Schützen nicht bekommen. Von Unstimmigkeiten zwischen Festwirt und Zeltverleiher war die Rede.

Doch ihr Fest wollten die Schützen auf gar keinen Fall erneut absagen müssen. Also musste jetzt ein Notfallplan her. Etliche Zeltverleiher in NRW wurden angefragt - aber es hagelte Absagen. So kurzfristig ist ein großes Festzelt mitten in der Saison nicht zu bekommen.

Schützen packen mit an

Dann wurden sie aber doch noch fündig - ein Zeltbauer aus Reken hat Zeit. Allerdings machte der sehr schnell klar, dass er das Zelt nicht pünktlich zur Party am Freitagabend aufbauen könne - denn mit seinem zehn Mann starken Team dauert so ein Aufbau in der Regel mindestens zwei Tage. Die Schützen hatten aber nur noch einen Tag - den Freitag.