Eltern mit Kind verschwunden - keine Strafverfolgung

Um sein Neugeborenes dem Einfluss des Krefelder Jugendamtes zu entziehen, hat sich ein 18 und 24 Jahre altes Elternpaar nach Einschätzung der Behörden mit dem Kind nach Polen abgesetzt. Strafrechtliche Konsequenzen haben die Eltern jedoch nicht zu befürchten.

Sorgerecht nicht entzogen

Der Grund: Das Vormundschaftsgericht habe noch nicht entschieden, ob den Eltern oder dem Jugendamt das Sorgerecht für das Kind zugesprochen wird. Das sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Krefeld am Montag (04.12.2017). Da das Jugendamt nicht das Sorgerecht habe und es den Eltern nicht entzogen worden sei, läge auch keine Straftat vor.

Verdacht des Kindesentzugs

Nachdem die Mutter am Donnerstagabend (30.11.2017) mit ihrem zwei Tage alten Sohn aus der Krefelder Helios-Klinikum verschwunden war, hatte der Verdacht des Kindesentzugs im Raum gestanden. Laut Polizei hatte das Jugendamt das Kind am Donnerstagmittag in Obhut genommen, "weil eine Kindeswohlgefährdung nicht ausgeschlossen werden konnte".

Demnach hatten die Eltern die Auflage erhalten, das Kind nicht ohne Einverständnis des Jugendamtes aus dem Krankenhaus mitzunehmen. In der Klinik durfte die Mutter das Kind weiter betreuen.

Kommt Rechtshilfeersuchen ins Spiel?