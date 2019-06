In Solingen beschweren sich Eltern über das zu kleine Betreuungsangebot an Grundschulen. Vor allem fehle es den Schulen an Räumen für die Kinderbetreuung, das kritisieren die Eltern, die sich mittlerweile in einer Elterninitiative zusammengeschlossen haben.

Mehr als 900 Eltern fordern von der Stadt zusätzliche Plätze für die Nachmittagsbetreuung an Grundschulen. Sie kritisieren die fehlende Verlässlichkeit bei der Platzvergabe. Das sei für Berufstätige ein unhaltbarer Zustand, so eine Sprecherin der Elterninitiative.

Anbauten sind zu teuer

Die Stadtverwaltung kann sich aber - eigenen Angaben zufolge - gar keine zusätzlichen Angebote leisten. Container oder gar Anbauten könne man nicht finanzieren, so die Stadt.