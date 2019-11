Endlich wieder Schunkel-Alarm

Es geht wieder los ...

"Et Hätz schleiht im Veedel" - unter diesem Motto feiern zehntausende Narren in Köln am Montag (11.11.2019) ab 9 Uhr morgens auf dem Heumarkt. Mit Musik, Kölsch und Countdown wird pünktlich um 11.11 Uhr die neue Session eröffnet.



Zum Tanzbrunnen hat die Karnevalsgesellschaft "Die Grosse von 1823" zahlreiche Künstler und Bands eingeladen. In den Kneipen an der Zülpicher Straße und in der Südstadt geben sich Cowboys, Feen und Eisbären die Klinke in die Hand bzw . Pfote.