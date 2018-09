Die elfjährige Lilly aus Berlin hat sich am Sonntag (16.09.2018) auch gegen deutlich ältere Konkurentinnen durchgesetzt. Sie hat in der Disziplin "Park" gewonnen, vor einer 17-jährige Österreicherin und einer 28-jährigen Niederländerin. Bei der Skate-Meisterschaft in Düsseldorf gibt es keine Altersklassen. Die Elfjährige hat bereits mehrere Sponsoren und soll jetzt in den deutschen Olympiakader aufgenommen werden.

Insgesamt 20.000 Euro Preisgeld

Lilly Stoephasius ist mit elf Jahren Deutsche Meisterin

Bei den Männern gewann die Disziplin "Park" Tyler Edtmayer aus Lenggries (Bayern) vor Lennart Janssen aus Düsseldorf. Die Deutschen Meistertitel in der Disziplin "Street" gingen an Jost Arens aus Warendorf und Lea Schairer aus Hamburg. Das Preisgeld lag bei insgesamt 20.000 Euro.

Rund 3.500 Besucher und 150 Skater kamen zum Wettbewerb, der zum ersten Mal in Düsseldorfs neuem Skatepark stattfand. Am 1. Juli 2018 wurde das rund 3.800 Quadratmeter große und zwei Millionen teure Gelände eröffnet.