Weltkulturerbe: Solingen koordiniert Bewerbung

Die 1897 eröffnete Müngstener Brücke ist mit 107 Metern immer noch Deutschlands höchste Eisenbahnbrücke. Die Stahlbogenkonstruktion überspannt das Tal der Wupper zwischen Remscheid und Solingen an der Stadtgrenze zu Wuppertal.

An der Gemeinschaftsbewerbung wollen sich nun die ähnlich gebauten Brücken Ponte Maira Pia und Ponte Dom Louis I. in Portugal, das Garabit-Viadukt und das Viaduc du Viaur in Frankreich sowie die Ponte San Michele in Italien beteiligen. Auch diese Bauten stammen aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.

