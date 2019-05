Für Mittwoch (29.05.2019) ruft die Gewerkschaft Verdi zu einem ganztägigen Streik und einer zentralen Streikversammlung um 11 Uhr im Düsseldorfer Hofgarten auf. Beschäftigte von rund 120 Einzelhandelsbetrieben aus ganz NRW sollen ihre Arbeit niederlegen. Anschließend sei eine Demonstration in der Innenstadt geplant.

Es sei ein Protest gegen die schleppenden Tarifverhandlungen im Einzelhandel sowie im Groß- und Außenhandel. Laut Verdi-Verhandlungsführerin Silke Zimmer seien die bisherigen Angebote beschämend: Sie "zeugen nicht von Respekt und Wertschätzung gegenüber den Beschäftigten."

Gehaltserhöhung um 6,5 Prozent gefordert

Verdi fordert 6,5 Prozent mehr Lohn und Gehalt im Einzelhandel (mindestens 163 Euro) sowie im Groß- und Außenhandel (mindestens 180 Euro) bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Arbeitgeber haben nach Gewerkschaftsangaben in der ersten Verhandlungsrunde für den Einzelhandel eine Erhöhung von 1,5 Prozent zum 1. Mai 2019 und weitere 1,0 Prozent zum 1. Mai 2020 angeboten.

Für die Arbeitnehmer im Groß- und Außenhandel seien 1,8 Prozent im ersten Jahr und weitere 1,2 Prozent im zweiten Jahr angeboten worden. Am 6. Juni 2019 werden die Tarifverhandlungen im Einzelhandel fortgesetzt; im Groß- und Außenhandel startet die dritte Tarifrunde am 26. Juni in Düsseldorf.

Verkehrsbehinderungen durch Demo in Düsseldorf

Die Rheinbahn warnte die Fahrgäste vor Behinderungen ab 9:30 Uhr. So seien voraussichtlich die Linien 701, 705, 706, 707, SB50, SB55, 752, 754, 780, 782, und 785 betroffen. Alternativ könne man die U-Bahnen und die S-Bahnen benutzen.