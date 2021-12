Großer Andrang auf Kölner Geschäfte in der Innenstadt

Die Kölner Schildergasse füllt sich bereits, als Carolin Epping in einer Warteschlange steht. Sie will in einem Geschäft ihr Tablet umtauschen, das sie zu Weihnachten geschenkt bekommen hat. " Es hat leider die falsche Größe ", sagt die junge Kölnerin.

Sie ist eine Ausnahme am heutigen Tag. Denn tatsächlich sind die meisten Menschen auf der Hohe Straße und Schildergasse hier, um zu shoppen. Geschenktes Geld wird ausgegeben, einige berichten, sie seien extra gekommen, um den stationären Einzelhandel zu unterstützen.

Einzelhandelsverband NRW: Umsatzrückgang 30 Prozent

Jörg Hamel ist Geschäftsführer des Handelsverbandes Nordrhein-Westfalen Aachen-Düren-Köln e.V.. Er sagt, vor allem die 2G-Regel habe bislang dafür gesorgt, dass der Einzelhandel deutlich weniger in der Weihnachtszeit eingenommen hat, als vor der Pandemie. " Alle Ungeimpften durften nicht einkaufen. Einige Besucher Kölns hatten wohl auch Angst davor, sich anzustecken. Und wir hatten auch einige Lieferengpässe. "

Händler für Jahresendspurt optimistisch

Dieses Problem hat Abbas Khatami nicht. Er vertreibt einen regionalen Gin in Köln. In seinem Geschäft schauen die Kundinnen und Kunden auch heute zahlreich vorbei. " Nur die Weihnachtsmärkte liefen in diesem Jahr nicht so gut ", sagt der Geschäftsführer. „Aber die Zeit zwischen Weihnachten und Silvester ist eine gute Zeit. Da kaufen die Leute gern noch einmal Gin nach.“

Vorsichtig optimistisch in Bezug auf den Jahresendspurt bleibt auch Jörg Hamel: "Die Händler sind jetzt froh, dass sie überhaupt öffnen dürfen." Sie hätten bislang viel Verantwortung getragen und die Kontrolle der 2G-Regeln selbst übernommen.

Es ist ein Optimismus, der berechtigt zu sein scheint. Am Nachmittag gibt es nur noch wenig Beinfreiheit in der Kölner Innenstadt. Die Straßen platzen aus allen Nähten. Carolin Epping ist da längst im Geschäft angekommen.

Stand: 27.12.2021, 20:06