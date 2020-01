Umstrittener Busbahnhof in Leverkusen-Wiesdorf eröffnet

In Leverkusen wird am Dienstagmorgen (07.01.2020) der neue Busbahnhof in Wiesdorf in Betrieb gehen. Das Bauprojekt hatte zuletzt wegen deutlich gestiegener Kosten bundesweit für Aufsehen gesorgt.

Als im Mai 2017 die Bauarbeiten für den neuen Busbahnhof im Zentrum Leverkusens begannen, wollte die Stadt eine Erfolgsgeschichte schreiben. Der alte Busbahnhof aus den 1960ern sah wirklich keinen Tag jünger aus. Doch so richtige Freude kam während der Bauzeit nie wirklich auf.

Bauzeit ein Jahr länger als geplant

Mehrfach verzögerte sich die Bauzeit, insgesamt um ein Jahr. Erst klappte eine Ausschreibung für den Bau des Bahnhofsdaches nicht. Dann fehlte zwischenzeitlich Material, später die Fachkräfte, die den Bau fertig stellen sollten. Mit Baubeginn hieß es noch, der neue Bahnhof könne im Dezember 2018 in Betrieb gehen. Aus der geplanten Erfolgsgeschichte wurde eine Serie von Pleiten, Pech und Pannen.

Bund der Steuerzahler kritisiert Kostenexplosion

Besonderen Ärger machte das Dach des Bahnhofs. Optisch mutet es futuristisch an. Die Stahlträger sind mit einer PVC-Folie bespannt - in Ellipsenform. Doch aus den geplanten Kosten von 2,1 Millionen Euro wurden 3,6 Millionen Euro. Der Bund der Steuerzahler nahm es deshalb in das Schwarzbuch der Verschwendung öffentlicher Gelder auf. Insgesamt hat der Bau 9,2 Millionen Euro gekostet.

Bahnhof ist Voraussetzung für neuen RRX-Halt in Leverkusen Mitte

Insgesamt 21 Buslinien sollen den neuen Busbahnhof ab Dienstag anfahren. 10.000 Fahrgäste werden hier täglich ein und aussteigen. Doch der Busbahnhof dient der Stadt Leverkusen und dem Verkehrsbetrieb wupsi als zentrale Umsteigestelle. Er ist Voraussetzung für den neuen RRX-Halt in Leverkusen-Mitte. Der Bau lässt genügend Platz für ein zusätzliches Gleis. Das ist für die geplante neue RRX Verbindung zwischen Köln und dem Ruhrgebiet notwendig.

Stand: 07.01.2020, 10:06