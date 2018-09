Viele Einwände gegen Ausbau des Flughafens Köln/Bonn

Fast 16.000 Einwendungen sind gegen den geplanten Ausbau des Flughafens Köln/Bonn bei der zuständigen Bezirksregierung Düsseldorf eingereicht worden. In den Kölner Sartory-Sälen beginnt am Montag (17.09.2018) die Anhörung zum entsprechenden Planfeststellungsverfahren. Das Unternehmen will sein Vorfeld erweitern, sowie An- und Umbauten vornehmen.

Betroffene befürchten mehr Fluglärm

Am Flughafen Köln/Bonn sind An- und Umbauten geplant

Es sind Privatleute und Initiativen, die noch mehr Fluglärm befürchten, wenn der Flughafen ausgebaut wird. Zum ersten Mal in der Geschichte des Flughafens gibt es ein solches Planfeststellungsverfahren.



Als der Flughafen 1957 seine Betriebsgenehmigung erhielt, gab es ein solches Verfahren noch nicht. Damals waren Gutachten zu Lärmschutz, zur Gesundheit der Anwohner und zur Nachtruhe einfach noch nicht an der Tagesordnung.

Bedenken werden erläutert und diskutiert

Der Flughafen Köln/Bonn erhielt 1957 die Betriebsgenehmigung

Von Montag an werden die zahlreichen Einwendungen diskutiert. Eingeladen sind Vertreter des Flughafens, der Fachbehörden und der Träger öffentlicher Belange sowie anerkannter Vereinigungen, Einwender und auch betroffene Bürger. Den Beteiligten wird Gelegenheit gegeben, ihre bereits schriftlich eingebrachten Einwendungen und Bedenken zu erläutern und mit Vertretern des Flughafens zu diskutieren.

Das letzte Wort hat das NRW -Verkehrsministerium