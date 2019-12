Weihnachten 2018 in der evangelischen Pauluskirche in Krefeld. Die Luft ist schlecht, die Menschen stehen gedrängt. Dann bekommt ein Besucher Kreislaufprobleme - die Sanitäter haben Schwierigkeiten durchzukommen. Die Kirche ist extrem voll, die Gänge sind versperrt. So eine Situation wollen die Verantwortlichen 2019 nicht noch mal erleben.

Kein Zutritt ohne Karte

"Wir haben uns professionell beraten lassen" , sagt Pfarrer Ekkehard Roth. Die Folge: Weihnachten 2019 gibt es in der Krefelder Pauluskirche eine Zugangsbeschränkung. Beim Einlass wird gezählt. Und beim Gottesdienst um 16.45 Uhr kommen die Gläubigen nur mit Karte rein. 450 Einlasstickets wurden vorab verteilt.

So eine Regelung gibt es auch anderswo in Krefeld. Zur katholischen Pfarre Maria Frieden zählen fünf Gemeinden und Kirchen. In Zweien davon wurden für die beliebtesten Messen an Heiligabend ebenfalls Tickets vergeben.

Sicherheitspersonal kontrolliert Tickets

Auch für die Krefelder Gottesdienste in St. Clemens (15, 16, 17.30 Uhr) und Herz Jesu (16 Uhr) wurden Eintrittskarten verteilt. "Die Ausgabe lief sehr gesittet ab", sagt Pfarrer Frank-Michael Mertens. Am 24. Dezember kontrolliert dann Sicherheitspersonal an den Kirchtüren die Tickets.

Über den Schritt nachgedacht habe man bereits im Sommer. Im November sei dann die Entscheidung gefallen. " Wir wollen kein Sicherheitsrisiko. " Auch die meisten Kirchenbesucher zeigten sich einsichtig. "Viele, die in den vorigen Jahren in der sehr dicht gedrängten Kirche standen, haben Verständnis gezeigt."

Die Verantwortlichen folgen im Wesentlichen dem Beispiel einer evangelischen Kirchengemeinde in Essen-Haarzopf. Dort hatte es schon 2018 Einlasskarten gegeben.

Evangelische Kirche im Rheinland: Notausgänge müssen frei bleiben

Von der evangelischen Kirche im Rheinland gibt es für den Schritt Rückendeckung. Sprecher Jens Peter Iven bittet um Verständnis, dass Gemeinden darauf achten, dass Gänge und Notausgänge frei bleiben:

"Auch Gottesdienste an Heiligabend müssen Orte sein, an denen Menschen so sicher sind wie möglich. Platzkarten bieten eine Möglichkeit, dafür zu sorgen, dass Rettungskräfte im Notfall eingesetzt werden können – und auch durchkommen."

In den Sozialen Netzwerken werden derweil auch die kritisiert, die nur Weihnachten in die Kirche gehen. Die Kirche selbst sieht das gelassen. "Wir freuen und über jeden, der sich an Weihnachten zum Gottesdienst aufmacht", sagt Iven.

Auch schon zu biblischen Zeiten wurde es voll

Dass es zu bestimmten Ereignissen in der Kirche rappelvoll wird, ist übrigens nicht neu: "Zu biblischen Zeiten gab es Wallfahrtsfeste für Leute, die selten kommen und lange Wege haben" , sagt Pfarrer Dr. Uwe Vetter von der Düsseldorfer Johanneskirche.

In seine Kirche dürfen 1.200 Menschen. Damit es nicht zu eng wird, wird auch hier an der Tür gezählt. Wer nicht reinpasst, wird - hier und auch anderswo - gebeten, auf eine Nachbargemeinde auszuweichen oder zum nächsten Gottesdienst wieder zu kommen.

