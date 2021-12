Kölner Hauptbahnhof: Erhebliche Einschränkungen im Bahnverkehr ab Freitag

Nahverkehrskunden der Bahnen müssen sich von Freitagabend (21 Uhr) an bis zum kommenden Freitag (17.12.2021) auf erhebliche Einschränkungen im Zugangebot einstellen. Ursache sind Bauarbeiten im Bahnhof Köln-Deutz.

Sieben Tage lang ist der Hauptbahnhof kaum mit Regionalzügen zu erreichen. Weil Weichen verlegt und an Brücken gearbeitet wird müssen die meisten Züge umgeleitet werden und halten deshalb nicht am Hauptbahnhof.

Insgesamt elf Regionalbahnen und Regional-Expresslinien sind betroffen. So halten zum Beispiel die Linien RE 8 Koblenz-Mönchengladbach und RE 9 Aachen-Siegen nicht am Hauptbahnhof und in Deutz. Die Linie RB 38 fällt zwischen Köln und Horrem komplett aus. Reisende sollen in die S-Bahnen umsteigen, um in die Kölner City zu gelangen.

Stand: 09.12.2021, 15:01