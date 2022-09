Für Arbeit während der Flut: Feuerwehrleute aus dem Kreis Düren bekommen NRW-Einsatzmedaille

14 Feuerwehrmänner am Feuerwehr-Campus in Kreuzau-Stockheim haben eine Urkunde und eine Medaille bekommen. Damit hat Landrat Wolfgang Spelthahn sie stellvertretend für das NRW -Innenministerium für ihren - so wörtlich - überragenden Einsatz ausgezeichnet, bei dem sie Menschen in der Krise geholfen hätten. Landesweit werden rund 62.000 Helfer von Feuerwehren, Hilfsorganisationen und Polizei für ihren besonderen Einsatz geehrt.

Alle Fäden laufen zusammen

In Kreuzau-Stockheim haben die Feuerwehrleute zum Beispiel unzählige Notrufe entgegengenommen: nicht nur aus dem Kreis Düren, sondern auch aus dem Raum Köln, dem Rhein-Erft-Kreis und dem Kreis Euskirchen. Denn in manchen Gegenden war die Notrufnummer 112 ausgefallen.

Auch der Krisenstab hat sich hier vor Ort getroffen. Parallel mussten auf die Schnelle Hilfsangebote vermittelt werden. Die Bereitschaft der Bürger sei enorm gewesen, hieß es heute.

Verbesserung der Frühwarnsysteme gefordert

In Stockheim wurde während der Flutkatastrophe vieles geregelt. Hier in der Leitstelle seien alle Meldungen zusammengelaufen. " Und diese Leitstelle ist in einem Katastrophen- oder Krisenfall immer das Herzstück des Gesamten ", sagte Landrat Wolfgang Spelthahn. Denn Koordination sei der Schlüssel zum Erfolg - gerade bei einer Katastrophe wie dieser.

Spelthahn bedankte sich bei den Fluthelfern, betonte aber, dass die Frühwarnsysteme verbessert werden müssten, um in Zukunft für solche Fälle besser gewappnet zu sein.

