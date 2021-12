Polizei-Einsatz in Köln: Verdacht auf Bombenbau

In den Einsatz am Donnerstagmorgen seien auch Spezialeinheiten involviert gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei. "Es gab den Verdacht, dass sich jemand Grundstoffe für die Herstellung von USBV - also unkonventionellen Spreng- und Brandvorrichtungen - organisiert», sagte der Sprecher - also etwas, das man in die Luft jagen könne.

Über die Ergebnisse der Durchsuchungen, die Hintergründe und mögliche Festnahmen gab es zunächst keine Angaben.

Stand: 16.12.2021, 11:33