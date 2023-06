Endlich Ruhe? - Eine Woche Brummi-Verbot in Lüdenscheid

Nicole Hellwig und ihre Familie haben seit anderthalb Jahren keine Ruhe mehr. Sie wohnen direkt an der Autobahnanschlussstelle Lüdenscheid-Nord. Ab dort ist die Autobahn wegen der maroden Rahmedetalbrücke komplett gesperrt, dort fährt der Verkehr in die Stadt. "Wir haben das Schlafzimmer direkt an der Zufahrt. Bei so einem Wetter können Sie das Fenster natürlich nicht zumachen. Und dann nachts schlafen… ist nicht."

Anwohnerin Nicole Hellwig

Den Hellwigs und den anderen Anwohnern an der Umleitung mitten durch Lüdenscheid wollte die Stadt mit dem Verbot helfen. Sie sollten endlich wieder etwas ruhiger schlafen können.

Die Zahlen: Weniger LKW auf Lüdenscheids Straßen

Von vergangenem Montag bis Donnerstag (12.06.-15.06.2023) hat die Polizei noch rund 3.175 LKW pro Tag gezählt, die die Kontrollstellen an allen Ortseingängen passierten. Rund 905 davon haben die Beamten pro Tag rausgewint und kontrolliert. Rund 160 davon pro Tag erfüllten die Bedingungen für eine Einfahrt nicht und hatten keine Ausnahmegenehmigung. Das heißt: Etwa 3.000 LKW pro Werktag fuhren weiter durch Lüdenscheid. Bis zum Verbot sind jeden Werktag mindestens 5.500 LKW durch die Stadt gefahren, so die offiziellen Zahlen.

Auch Bürgermeister Sebastian Wagemeyer bestätigte die Wirkung des Brummi-Verbots für seine Stadt: "Es ist tatsächlich so, dass wir eine spürbare Entlastung erleben". Er habe durchweg positive Rückmeldungen erhalten, sagte er im WDR -Interview.

Der Eindruck: Erhoffte Ruhe noch nicht eingetreten

Anwohnerin Nicole Hellwig zieht dabei ein durchwachsenes Fazit. Der Stau auf dem Weg zur Arbeit sei besser geworden. Durch die fehlenden LKW gehe es aber immerhin etwas besser voran, sagt Hellwig. Beim Lärm ist sie pessimistischer: "Die Lautstärke ist definitiv geblieben."

Kilometerweite Umwege

Eine spürbare Belastung ist das Durchfahrtsverbot für die Spediteure in der Region. Wer zum Beispiel, wie offiziell empfohlen, von Hagen über die A4 bei Köln nach Siegen fährt, 70 bis 80 Kilometer Umweg. Da suchen sich viele Spediteure Schleichwege über Land. Das seien immer noch bis zu 50 Kilometer Umweg und bis zu 80 Euro Mehrkosten pro Richtung, sagt ein Spediteur aus Hagen im WDR-Interview. Geld, das ihm kein Kunde zusätzlich gebe.

Die Nachbarstädte: Mehr LKW unterwegs

Auf den Umleitungen verlagere sich das Problem mit dem hohen LKW -Aufkommen nun auch auf andere Städte, sagt der Spediteur. Zum Beispiel auf Breckerfeld und Kierspe, beide liegen auf dem Weg, wenn ein LKW -Fahrer das Lüdenscheider Durchfahrtsverbot möglichst nah umfahren möchte.