Fridays for Future in Köln: Eine Woche voller Freitage

Es fehle weiterhin an Handlungsbereitschaft in der Politik, die konkreten Forderungen umzusetzen und die Klimakrise endlich Ernst zu nehmen, sagen die Organisatoren.

Aktionen vor Ratssitzung

Pauline Brünger, Mitorganisatorin des Protest in Köln, glaubt, dass die Beteiligung über die Woche sehr unterschiedlich sein wird. Ab Dienstag wollen die Schüler vor dem historischen Rathaus in der Kölner Innenstadt auch über Nacht campieren. Dazu erwartet sie rund 50 Mitstreiter.

An den verschiedenen Tagen hofft sie auf die Teilnahme von bis zu 1.000 Schülern. Zum Beispiel am Dienstagnachmittag, wenn die Fridays for Future-Bewegung die Kölner Ratssitzung mit Aktionen begleiten will. An dem Tag will der Rat den Klimanotstand für Köln ausrufen.