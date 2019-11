Was Einbruchsopfer kennen, ist nun der Polizei in Mönchengladbach passiert: Sie hat ungebetenen Besuch bekommen. Der dreiste Täter ist mitten in der Nacht über den Zaun des Polizeipräsidiums geklettert und hat das Gelände nach weniger als einer Minute mit einer Tragetasche wieder verlassen.

Das Gepäckstück könnte aus einem Tage zuvor sichergestellten und noch nicht durchsuchten Auto geholt worden sein. In dem wurden Betäubungsmittel vermutet, teilte die Polizei am Donnerstag (21.11.2019) mit. Der Täter habe mit Hilfe zweier Leitern und eines Komplizen in der Nacht zum Donnerstag den Zaun auf dem rückwärtigen Gelände überwunden.