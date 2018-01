Drei Einbrecher nach Verfolgungsjagd geschnappt

Die Männer wollten am Freitagabend (19.01.2018) offenbar in ein Haus in Mönchengladbach einsteigen, als sie von einem Polizisten, der nicht im Dienst war, überrascht wurden.

Wie die Polizei mitteilte, gelang es dem Beamten, einen der mutmaßlichen Täter festzuhalten. Daraufhin schlugen die anderen beiden den Polizisten nieder und flüchteten in einem alten Kombi mit bulgarischem Kennzeichen in Richtung Ortsmitte.

Fahndung mit Hubschrauber

Als ihr Wagen wegen eines technischen Defekts stehen blieb, ging die Flucht in einem Taxi über die Autobahn weiter. Polizisten verfolgten die Männer, auch ein Hubschrauber kreiste in der Luft.

In Willich verließ das Trio das Taxi und lief in einen Park, wo zwei der mutmaßlichen Einbrecher gefasst wurden. Ein dritter Tatverdächtiger wurde wenig später von der Besatzung des Polizeihubschraubers gesichtet und verfolgt, bis die Kollegen am Boden den Mann festnehmen konnten. Der dritte Verdächtige wurde kurze Zeit später geschnappt.

Stand: 20.01.2018, 09:41