Wuppertaler Einbrecher geht viral

So ein Einbruch, wie der am 1. Weihnachtsfeiertag in Wuppertal, kommt wohl nicht alle Tage vor. Über mehrere Minuten traktiert ein Mann mit Tritten die Eingangstür eines Supermarktes. Durch die kaputte Tür steigt er schließlich ein, kommt aber dann später fast nicht mehr aus dem Laden heraus.

Onlinevideo zehntausendfach geklickt

Um vier Uhr werden die Bewohner des Hauses gegenüber des Supermarktes wach. Und zwar vom ohrenbetäubenden Lärm der Alarmanlage. Manche filmen die Szenerie, stellen sie ins Netz, wo sie bereits zehntausenfach geklickt wurde.

Schiebetür einfach nicht zu bezwingen

Immer wieder tritt ein junger Mann mit voller Wucht gegen die Schiebetür und wirft sich gegen die Glasscheibe. Im Supermarkt versucht der Einbrecher, Zigaretten zu stehlen, so die Polizei. Doch den blauen Sack, in dem er die Beute verstaut hat, passt beim Rückweg nicht durch die Tür. Da helfen auch keine Tritte und auch nicht dass er mit Anlauf versucht, die Schiebetür aufzubekommen. Immer unter den Augen der filmenden Nachbarn.

Polizei fahndet nach Täter

Die Polizei geht davon aus, dass es sich um einen Gelegenheitsdieb handelt, seine Einbruchsmethode sei unprofessionell. Aber trotzdem sei es eine schwere Straftat, auch wenn der Täter die Plastiktüte mit den Zigaretten am Ende nicht durch die Tür bekommt und sie zurücklassen muss. Die Polizei fahndet gerade nach dem Mann.

Stand: 28.12.2018, 17:11