Bei den Protesten war auch der Besitzer des insolventen Betriebs Claus Ritter dabei. Er kritisierte den Insolvenzverwalter scharf und erklärte in der Lokalzeit aus Bonn, dass er das ganze Chaos nicht nachvollziehen könne: " Wir haben die Leute seit 25 Jahren. Das sind immer die gleichen Leute, die da jedes Jahr kommen. Wir haben mit denen noch nie Probleme gehabt ."

Gab es nie Probleme mit Erntehelfern?

Sie sei fast vom Hocker gefallen, als sie diese Aussage von Claus Ritter im Fernsehen gesehen habe, erzählt Ursula Heß. Seit fünf Jahren arbeitet sie im Büro für die Eheleute Ritter. Sie sagt, die rumänischen Erntehelfer seien immer schlecht behandelt worden.

Whats App-Nachricht der Mitarbeiterin

Bei Auszahlungen in den letzten Jahren seien immer Polizei und Sicherheitsdienst mit dabei gewesen. Als Beleg zeigt sie uns eine Whats App-Nachricht, die sie am 10. Mai 2017 an ihren Ehemann geschrieben hat: " Frau Ritter zahlt jetzt die 15 Leute von heute Morgen aus, mit 4 Mann von der Security im Rücken (...) "

Auch sonst sei der Umgang ruppig gewesen. Besonders in Erinnerung geblieben, ist ihr ein Vorfall aus dem Sommer 2018: " Da wollte ein Mann unbedingt nach Hause. Ich weiß nicht mehr, was der Grund war, aber er hatte offensichtlich große Probleme. Dem wurde das abgewiesen und dann griff er hier durch das offene Fenster in meinem Büro, nahm sich meine Büroschere und schlitzte sich damit den kompletten Oberarm auf. Nach dem Motto: wenn ich verletzt bin kann ich nicht mehr arbeiten und dann müsst ihr mich nach Hause schicken. " Weitere Kollegen bestätigen diesen Fall.

Abgelaufenes Kantinen-Essen

Monika Blank bestätigt das. Sie hat als Küchenkraft auf dem Hof gearbeitet. Das Mindeshaltbarkeitsdatum der Lebensmittel sei immer wieder abgelaufen gewesen, sagt sie. Trotzdem seien die verarbeitet worden. Noch heute schaudert es sie, wenn sie an tiefgekühlte Hähnchen zurückdenkt: " Also das waren diese kleinen Hähnchenkeulen. Die waren im Gefrier 3 Jahre abgelaufen. Die Anweisung war halt, noch mal gut zu waschen. Salz, Pfeffer und gut zu würzen. Damit die Leute das halt nicht merken. Irgendwo hatte man ein schlechtes Gewissen, aber irgendwie denkste Dir: ok, mach es einfach. Weil Du irgendwie immer diesen Druck gekriegt hast. Irgendwann gibst Du es auf und sagst gar nichts mehr dazu. Du nimmst es einfach irgendwie hin ." Weitere Kollegen bestätigen diese Zustände in der Küche.

Ritter weist Vorwürfe zurück

Die Anschuldigungen zur Küche weist Claus Ritter auf Anfrage des WDR zurück. Es habe immer gutbürgerliches Essen gegeben, das neben den Erntehelfern auch die anderen Angestellten und seine Familie sowie er selbst gegessen hätten.

Claus Ritter weist die Vorwürfe zurück