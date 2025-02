Nicole Ritterbusch zückt ihr Handy. An diesem Winternachmittag taucht die untergehende Sonne die Großbaustelle am Rhein in ein sanftes Licht. Nicole Ritterbusch ist Chefin des Brückenbaus bei der Autobahn GmbH . Die Diplom-Ingenieurin hält sonst meist technische Details auf Foto fest. Diesmal ist es die Nachmittagsstimmung.

Baufirmen können Verzögerungen wieder rausholen

"Wir sind gut im Plan und zuversichtlich, dass wir das Ziel Eröffnung 2028 halten können" , sagt sie dem WDR . In den vergangenen Wochen gab es auf Teilen der Baustelle zeitweise Stillstand wegen des Rheinhochwassers. Im vergangenen Sommer waren die Arbeiten nach einem tödlichen Unfall beim Abriss der alten Brücke ins Stocken geraten. "Die Baufirmen können die Verzögerungen wieder wettmachen" , berichtet die Ingenieurin.

Nicole Ritterbusch, Autobahn GmbH

Vor der alten Leverkusener Autobahnbrücke ist kaum noch etwas übrig. Vor einem großen weißen Zeltbau liegen die letzten Stück der Stahlkonstruktion. Von dem Stahl muss der Anstrich entfernt werden. Der ist mit Schadstoffen belastet.

Bau des zweiten Teils der Brücke hat begonnen

Auf der Kölner Rheinseite haben die Bauarbeiten an dem zweiten Teil der neuen Brücke längst begonnen. Arbeiter betonieren mächtige Pfeiler auf denen dann die Brücke Stück für Stück an den Rhein heranrückt. Dafür wird vom Frühjahr an nachts Stahl angeliefert.

Die Baustelle im Abendlicht

Für die Anwohner im Kölner Stadtteil Merkenich könnte es dann noch einmal laut werden. " Aber die Schwertransporter können nur nachts fahren ", sagte Ingenieurin Ritterbusch.

Die Eröffnung des ersten Teils der neuen Leverkusener Autobahnbrücke vor einem Jahr war für viele Transportunternehmer, Handwerker und Berufspendler eine große Erleichterung. Nach jahrelanger Sperrung der alten Brücke für schwere LKW, lästigen Sperranlagen auf der Autobahn 1 und regelmäßig kilometerlangen Staus, fließt der Verkehr auf dem Kölner Autobahnring jetzt deutlich flüssiger.

Die Brücke hat die Situation rund um Köln deutlich entschärft. Nicole Ritterbusch, Autobahn GmbH

Ursache für Eis auf den Pylonen weiter unklar

Allerdings trat am 9. Januar ein Problem auf, mit dem offenbar niemand gerechnet hatte. Auf den Pylonen der neuen Brücke hatten sich Eisplatten gebildet. Mehrere Fahrzeuge wurden durch herabstürzendes Eis beschädigt. Zum Glück wurde dabei niemand verletzt.

Die Feuerwehr ließ die Autobahn 1 komplett sperren und das ausgerechnet an einem Freitag mitten im Berufsverkehr. Feuerwehrleute mussten von einem Hubwagen aus in etwa 60 Meter Höhe Eis von den Pylonen kratzen.