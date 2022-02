Bewohner in Ratingen klagen gegen Geldautomaten im Haus

Weil Kriminelle immer wieder Geldautomaten sprengen und dabei oft große Schäden an den Häusern entstehen, ist eine Eigentümergemeinschaft aus Ratingen vor Gericht gezogen. Sie will erreichen, dass eine Bank ihren Geldautomaten im Erdgeschoss abbauen muss. In einem ersten Verfahren hatte ein Gericht der Bank recht gegeben. Jetzt liegt der Streit beim Oberlandesgericht in Düsseldorf, das vermutlich noch am Montag über den Fall entscheidet.

Gebäude werden oft stark beschädigt

Allein vergangene Woche wurden vier Automaten in Duisburg und im Kreis Neuss gesprengt. In Duisburg mussten die Hausbewohner nach der Explosion mitten in der Nacht raus, bis ein Statiker Entwarnung gab. In Essen konnten Bewohner zuletzt nach einer besonders heftigen Explosion auch nach zehn Tagen immer noch nicht zurück in ihre Wohnungen.

Zwischen Banken und Kriminellen hat ein Wettrüsten begonnen: Je sicherer die Automaten, desto stärker der verwendete Sprengstoff. Die Täter sprengen oft nicht mehr mit Gas, das sie in den Automaten leiten, sondern mit festem Sprengstoff.

NRW-weit 151 Sprengungen in 2021

Allein im vergangenen Jahr gab es in NRW mehr als 150 Geldautomatensprengungen, Tendenz steigend. Das Landeskriminalamt hat mittlerweile eine eigene Sonderkommission gegründet. Sie geht davon aus, dass die meisten Taten auf das Konto einer marokkanischen Gruppe aus den Niederlanden gehen.

Dass die Kläger den Abbau des Geldautomaten in ihrem Haus in Ratingen durchsetzen können, halten Experten aber für unwahrscheinlich.