Immobilienboom in der Eifel durch Corona-Pandemie

Dr. Carola Braun ist Immobilienmaklerin in Roetgen und kann sich vor Nachfragen derzeit kaum retten. "Ich bin total ausverkauft" , so Braun. Sobald sie Eifel-Immobilien in sozialen Netzwerken oder im Internet platziert, muss sie nach wenigen Stunden die Anzeige wieder entfernen. "Meist ist das Objekt bereits nach einem Tag verkauft" , erzählt die Maklerin.

Sie erkennt, dass die Nachfrage nach einem Eigenheim in der Eifel vor allem durch die Corona-Pandemie stark zugenommen hat. "Viele haben erkannt, wie schön es ist, einen eigenen Garten zu haben. Viele Kunden benötigen durch das Arbeiten im Homeoffice plötzlich ein weiteres Zimmer." Ebenso sieht sie, dass viele in Wohnungen oder Grundstücke investieren, um eine sichere Kapitalanlage zu besitzen. "In einem Neubau-Mehrfamilienhaus in Simmerath waren die Wohnungen vor dem ersten Spatenstich bereits verkauft."