Traum vom Landleben: Baugrund in der Eifel wird knapp und teuer

In Orten wie Monschau, Nettersheim, Simmerath und Roetgen etwa gibt es, laut Behördenvertretern, Wartelisten mit hunderten Interessenten, die sich ein Grundstück in einem Neubaugebiet sichern wollen. Die bereits hohe Nachfrage ist seit der Pandemie noch einmal stark gestiegen. In Zeiten von Homeoffice lassen sich viele Berufe auch von Zuhause aus erledigen. Wenn die Menschen nicht mehr pendeln müssen, sind naturnahe Dörfer als Wohnraum für sie attraktiver als die Stadt.

Die Zuwanderung ist gewollt

Eigentlich hatte eine Studie der Bertelsmann Stiftung den Eifelgemeinden eine Abwanderung ihrer Einwohner prognostiziert. Um das zu verhindern und stattdessen besonders junge Familien anzuziehen, haben beispielsweise Simmerath und Nettersheim in den Ausbau von Kitas und Schulen investiert, so die Bürgermeister. In den Gemeinden sind auch weitere Neubaugebiete geplant.

Nachfrage steigert die Preise

"Die Angebote, die man hat, sofern sie gut sind, sind sofort weg“ , so Dr. Carola Braun, Immobilienmaklerin aus Roetgen. Und diese hohe Nachfrage macht sich auch bei den Grundstückspreisen bemerkbar. Die Qaudratmeterpreise in der Voreifel sind laut dem Onlineportal Immowelt seit 2019 um 20 bis 50 Prozent gestiegen.

Not macht erfinderisch

Bauwillige bieten Finderlöhne von bis zu 2000 Euro für die Vermittlung von Grundstücken in der Voreifel. Andere verteilen Flyer, um eines der leerstehenden Grundstücke zu ergattern, dass sich in privater Hand befindet. Denn es gibt auch viele Baulücken in den Eifelgemeinden. Doch oft wollen die Besitzer ihr Land behalten, ob als Kapitalanlage oder um es den eigenen Kindern zu vererben.

Bezahlbarer Wohnraum

Simmerath und Roetgen beziehen in ihre Städteplanung auch bezahlbaren Wohnraum mit ein, so die Gemeinden. Denn junge Menschen, die das heimische Nest verlassen und in ihrem Heimatort bleiben wollen, finden oft keine bezahlbaren Wohnungen.

Wann ist Schluss?

Nicht zuletzt, weil es sich auch für die Kassen der Eifelgemeinden lohnt, wollen sie wachsen. Eine Obergrenze der Einwohnerzahl haben weder Monschau, Nettersheim, Simmerath noch Roetgen bisher konkret beziffert. Doch irgendwann muss auch mal Schluss sein mit dem Wachstum, da sind sich die von uns befragten Vertreter der Gemeinden einig, denn den dörflichen Charakter wollen alle erhalten.

Stand: 26.04.2021, 15:33