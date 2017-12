Eierdiebe in Weeze: Weihnachtsbäckerei in Gefahr?

Auf einem Bauernhof in Weeze haben Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (03.12.2017) rund 400 Eier gestohlen. Das Motiv ist bisher unklar. Das berichtete der betroffenene Hof dem WDR am Sonntag (03.12.2017). Nach Angaben der Besitzer hatten Unbekannte alle Eier aus drei Hühnerställen etwas abseits des Hofes gestohlen - insgesamt rund 400 Stück.

Krähen als Eierdiebe bekannt

"Wir sind es gewohnt, dass Krähen Eier stibitzen, die Hühner nicht in die Nester gelegt haben. Manche sind so frech, sogar bis in die Ställe zu klettern. Aber da wissen unsere Hühner, sich schon zu wehren" , sagt Simone Schmitz vom Bauernhof Büsch Naturkost.

Genug Eier für die Weihnachtsbäckerei?

Menschliche Diebe seien eben gieriger und gnadenloser. Die Landwirte wollen nun überlegen, wie sie ihre Ställe besser schützen können. "Trotzdem hoffen wir, dass für die Weihnachtsbäckerei noch genug Eier vorhanden sind. Wenn es also knapp wird, liegt das nicht an einer schlechten Planung oder an faulen Hühnern, sondern an ganz besonderen Umständen" , heißt es von den Weezer Bauern.

Stand: 04.12.2017, 11:36