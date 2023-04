Ehrenamtatlas: Jeder Zweite engagiert sich

Kranke Hunde pflegen im Hundehospiz Windeck, Schwimmunterricht für Menschen mit Behinderung in Mülheim an der Ruhr oder aus Chipstüten Wärmedecken herstellen in Paderborn. Die Hälfte der Menschen in Nordrhein-Westfalen ist ehrenamtlich aktiv. Das zeigt der Ehrenamtatlas NRW , der jetzt von der Deutschen Gesellschaft für Public Relations ausgezeichnet wurde.