Streit mit Ehemann: Frau stirbt an Kopfverletzungen

Nach ersten Ermittlungen der Polizei hat sich das Ehepaar am Sonntagnachmittag in der gemeinsamen Wohnung in Lindlar gestritten. Dabei wurde die Frau wohl schwer verletzt. Eine angehörige Person verständigte den Rettungsdienst. Daraufhin wurde die Ehefrau mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Dort starb sie an schwersten Kopfverletzungen.

Der Mann sei nach dem Streit geflüchtet und auf einer Lindlarer Hauptstraße mit einem Auto frontal gegen einen Baum gefahren. Dabei verletzte er sich lebensgefährlich und kam ins Krankenhaus. Eine Mordkommission der Polizei Köln ermittelt nun zu den Tathintergründen.