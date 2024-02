Nach Millionenfund an der A3: Besitzer der Eheringe melden sich

Heike und Gert haben ihre Ringe zurück! Die Polizei hat die beiden Besitzer von zwei Goldringen ausfindig gemacht. Nachdem Bilder der gravierten Ringe auch im Internet veröffentlicht wurden, meldete sich das Ehepaar Heike und Gert aus dem Raum Köln. Die Eheringe stehen im Zusammenhang mit einem Millionenfund der niederbayerischen Polizei.

Tatverdacht: Geldwäsche

Im Oktober 2023 hatten Schleierfahnder bei einer Fahrzeugkontrolle an der A3 in Niederbayern einen wertvollen Fund gemacht. Der 60-jährige Fahrer und seine 42-jährige Mitfahrerin hatten in ihrem Fahrzeug insgesamt knapp eine halbe Millionen Euro Bargeld sowie rund 50 Kilogramm Goldbarren und Schmuck versteckt. Unter dem Schmuck befanden sich auch die zwei Ringe, die nach aktuellem Goldpreis bei einem Wert von über drei Millionen Euro liegen.

Der Mann gab damals an, mit seiner Mitfahrerin auf dem Weg in die Türkei zu sein. Die Herkunft von Gold und Geld konnten die beiden nicht schlüssig erklären. Sie stehen deshalb unter dringendem Tatverdacht der Geldwäsche und sitzen seitdem in verschiedenen Gefängnissen.

Unsere Quelle:

Polizeipräsidium Niederbayern