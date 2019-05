"Schöne David-gegen-Goliath-Geschichte"

Dieser lässt sich anhand der aktuellen Situation auf dem Automarkt leicht erklären, sagt Verkehrsforscher Stefan Bratzel von der Fachhochschule der Wirtschaft in Bergisch-Gladbach: " Wir haben den Dieselskandal und die Luftreinhaltediskussionen, die natürlich die Elektromobilität mehr in den Focus rückt. Außerdem liefert e.GO eine schöne David-gegen-Goliath-Geschichte: Ein kleines Start-Up aus Aachen tritt gegen Weltkonzerne wie BMW oder Renault an ."

Tatsächlich hat es e.GO geschafft, mit dem Modell Life die derzeit günstigste Variante in seinem Segment anzubieten: Der Viersitzer kostet je nach Antriebsstärke zwischen 16.000 und 20.000 Euro; davon kann man weitere 4.000 Euro Elektrokaufprämie abziehen. Möglich wurde das vor allem durch den Einbau einer kleineren Batterie als bei der Konkurrenz.

Im Schnitt fährt ein Auto nur 40 Kilometer am Tag