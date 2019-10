Effenberg-Vorstellung in Düsseldorfer Arena

15 Jahre nach dem Ende seiner Spielerkarriere wird der frühere Fußball-Nationalspieler und Champions-League-Gewinner Stefan Effenberg am Donnerstagvormittag (10.10.2019) in der Düsseldorfer Arena als neuer Manager beim Fußball-Drittligaclub KFC Uerdingen vorgestellt. Der 51-Jährige, der am Montag bereits Kontakt zu seiner neuen Mannschaft hatte, soll das Team wieder auf Erfolgskurs bringen.

Neuer Trainer wird gesucht

Der eigentlich als Aufstiegsaspirant gehandelte Verein steht derzeit auf Rang 15 - nur zwei Punkte vor den Abstiegsplätzen. Nach der Entlassung von Trainer Heiko Vogel muss Effenberg zunächst einen neuen Chefcoach finden.