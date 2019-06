Tödlicher Unfall mit E-Bike in Ratingen

Bei einem Verkehrsunfall in Ratingen ist am Sonntagabend (16.06.2019) ein 57 Jahre alter Radfahrer ums Leben gekommen. Der Mann war nach Polizeiangaben mit seinem E-Bike an der Einmündung einer Querstraße von einem Pkw erfasst worden.

Der 57-Jährige erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt, der genaue Unfallhergang ist noch unklar.

Stand: 17.06.2019, 06:48