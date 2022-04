Nahverkehr an deutsch-niederländischer Grenze soll einfacher werden

Unter dem Namen „easyconnect“ hat NRW -Verkehrsministerin Ina Brandes die neue Funktion gemeinsam mit der niederländischen Staatssekretärin Vivianne Heijnen am Donnerstag (21.04.2022) in Aachen vorgestellt. Der Kauf der grenzüberschreitenden Bus- und Bahnfahrkarten wird auf beiden Seiten der Grenze über die App des Verkehrsverbunds möglich sein – in Deutschland über die des AVV .

Start als Pilotprojekt zwischen Aachen und Maastricht

„easyconnect“ startet im Sommer zunächst mit einer Pilotphase auf der Strecke des RE 18 zwischen Aachen und Maastricht. Bis 2023 soll das Vorhaben so weit sein, dass auch Fahrten per Check-In und Check-Out gebucht werden können.

Und das geht so: Der Fahrgast loggt sich bei Fahrtantritt in der App ein und nach der Fahrt wieder aus. Der Vorteil: Die Abrechnung liefe dann automatisch in der App. Der Preis soll sich nach Angaben des Verkehrsministeriums dann an einer Kombination der Tarife auf niederländischer und deutscher Seite orientieren.