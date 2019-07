Auch nüchterne E-Scooter-Fahrer sollten üben

Generell empfiehlt der TÜV Rheinland, die Nutzung eines Elektro-Tretrollers zu üben. "Man sollte sich nicht sofort in den öffentlichen Verkehr begeben, sondern zunächst auf einem geschützten Platz üben" , sagte Thomas Rohr, Zweiradexperte des TÜV Rheinland, am Donnerstag in Köln. Kurvenfahren, Bremsen, Ausweichmanöver und Gas geben sollten in Ruhe ausprobiert werden.