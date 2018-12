Am Hambacher Forst hat die Polizei am Freitag (28.12.2018) in Merzenich-Morschenich eine Razzia beim Wiesencamp von Braunkohle-Gegnern durchgeführt. Auf Beschluss des Amtsgerichts Aachen durchsuchte sie Räumlichkeiten, Fahrzeuge und Behältnisse, so die Behörde. Ziel der Razzia war zudem eine Werkstatt in Düren.

Gesucht wurde nach Molotowcocktails oder Bolzenschneidern sowie nach Mitteln, mit denen Brandsätze zusammengebaut werden können.

Gewalttaten an Weihnachten