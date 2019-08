Lkw dürfen nicht mehr durch Köln fahren

Seit Donnerstagmorgen (22.08.2019) gilt in Köln das Durchfahrtsverbot für Lkw mit einem Gewicht über 7,5 Tonnen. Weite Teile der Kölner Innenstadt sind damit für schwere Lastwagen gesperrt. Das Verbot gilt allerdings nur für Lastwagen, die Köln durchqueren wollen. Lkw , die in der Verbotszone Waren anliefern oder abholen, dürfen weiterhin durch die Innenstadt fahren.

In einer Erklärung der Kölner Stadtverwaltung heißt es zu dem Durchfahrtsverbot: "Die Stadt erwartet davon eine deutliche Entlastung der Innenstadt und der zentrumsnahen Bereiche vom schweren Lkw - Verkehr ."

Durchfahrtsverbot soll Dieselfahrverbote verhindern

Das Durchfahrtsverbot ist Teil eines Plans, mit dem die Stadt Köln Dieselfahrverbote verhindern will. Denn nach einer Klage der Deutschen Umwelthilfe hatte das Kölner Verwaltungsgericht im vergangenen Dezember Fahrverbote für alle Dieselfahrzeuge unterhalb der Euro 6 Norm angeordnet. Das Verbot sollte in der gesamten Kölner Innenstadt gelten. Gegen das Dieselfahrverbot hatten die Bezirksregierung Köln und auch das Land NRW Berufung eingelegt. In gut zwei Wochen soll das Oberverwaltungsgericht in Münster über das Dieselfahrverbot entscheiden.

Video starten, abbrechen mit Escape Abgasalarm - warum ein Dieselfahrverbot keine Lösung ist!. Quarks . . 44:51 Min. . UT . DGS . Verfügbar bis 27.02.2023. WDR.

Die Stadt Köln versucht jetzt, die Richter in Münster milde zu stimmen mit einem Maßnahmenpaket für saubere Luft: Teil des Pakets ist das Durchfahrtsverbot für schwere Lkw .

Spediteure wollen klagen