Am Montag (05.03.2018) entscheidet der Duisburger Rat darüber, ob das Alkoholverbot verlängert wird. Seit Mai vergangenen Jahres darf in der Innenstadt kein Alkohol mehr in der Öffentlichkeit getrunken werden.

Die Maßnahme war beschlossen worden, nachdem sich Ladeninhaber auf der Königstraße wiederholt über urinierende und pöbelnde Menschen beschwert hatten. Das Verbot könnte nach WDR -Informationen vorerst bis Mitte 2021 verlängert werden. Der Rat will auch über mehr Hilfsangebote für alkoholkranke Menschen sprechen.